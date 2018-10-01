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منوعات

موجة تحذير حكومية من مخاطر السوشيال ميديا ببريطانيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
نهى حمدي
الشعور بخطر "السوشيال ميديا" جعل وزير الصحة البريطاني" مات هانكوك " يوجه عددا من المسئولين لوضع مبادئ توجيهية رسمية حول الحدود الزمنية لاستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية.

وقال "هانكوك" إنه "قلق للغاية" بشأن التأثير الضار الذي يتركه"السوشيال ميديا" على صحة الشباب، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بإعداد إرشادات رسمية بتحديد الأوقات المناسبة لاستخدام الشباب والأطفال السوشيال ميديا، وعدد الساعات أيضًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت"البريطانية.

وكانت بعض التطبيقات مثل Facebook و Instagram ، عملت مؤخرًا على وضع خطوات للتخفيف من المخاوف من الإدمان من خلال تقديم أدوات تسمح للمستخدمين بمراقبة وقتهم على المنصات وتقييدها.

وفي الوقت نفسه ، تم إطلاق حملات عامة مثل Scroll Free September لتشجيع الجمهور على استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل أقل.

وطلبت المبادرة، من الجمعية الملكية للصحة العامة (RSPH)، من الناس التوقف عن استخدام منصات مثل Facebook و Instagram و Twitter و Snapchat خلال شهر سبتمبر ، أو لتقليل مقدار الوقت الذي يقضونه عليهم.

وجد حوالي ثلثي المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع أن المشاركة في المبادرة، أن التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي سيكون له تأثير إيجابي على حياتهم ، حسب استطلاع للرأي أجراه مركز RSPH.

الجدير بالذكر أن كل من الفيسبوك والانستجرام تتضمن شروط الدخول إليها ألا يقل عمر المستخدم عن 13 سنة، كما تنص الإرشادات المتعلقة بـ WhatsApp على أنه لا يجب أن تكون في وضع التشغيل ما لم تكن 16 عامًا، ولكن تلك التطبيقات تفتقر لتطبيق هذه الشروط.

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