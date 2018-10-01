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أخبار العالم

حزب برزاني يعلن فوزه بأغلبية مقاعد برلمان كردستان وسط اتهامات تزوير

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:11 ص
انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان في اقليم كردستان العراق
على صالح
فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الذى يتزعمه مسعود برزاني، بنصيب الأسد من عدد أصوات الناخبين في الاقتراع على مقاعد برلمان إقليم كردستان العراق بأكثر من 40 مقعدا، من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بعد الاقتراع الذي أجري،الأحد، بفارق أصوات كبير عن أقرب منافسيه الاتحاد الوطني الكردستاني.

ووفقا لما قاله مسئول الحزب الديمقراطي في كردستان، خسرو كوران، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية إنه بعد فرز 55% فقط من أصوات الناخبين، تأكد حصول الحزب على أكثر من 40 % بأكثر من 40 مقعدا

وأشار مسئول الحزب الكردستاني إلى أن الاتحاد الوطني اكبر منافس للحزب الديمقراطي حصل على ما يتراوح بين 20 إلى 22% فقط من الأصوات، بينما حصلت حركة التغيير على نسبة تصويت تتراوح ما بين 12 إلى 14%

وعلى الجالنب الآخر يتهم الاتحاد الوطني الكردستاني منافسه الأكبر المتوقع فوزه بتزوير عملية الانتخابات لصالح مرشحيه، معلنا رفضه قبول نتائج الاقتراع.

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