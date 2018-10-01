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محافظات

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بمدرسة تمريض البنين في إسنا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أجرى الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة لمدرسة التمريض بنين بإسنا، رافقه خلالها كلا من مدير عام العلاجي ومدير إدارة التخطيط، وذلك فى إطار افتتاح الموسم الدراسي الجديد.

وأوضح عبد الجواد، أن مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بدعم من وزارة الصحة والسكان، قد أحدثت طفرة في زيادة أعداد المتقدمين لمدارس التمريض هذا العام بمحافظة الأقصر، حيث تم افتتاح 3 فصول دراسية جديدة بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت بعدد 40 طالبًا بدلًا من 30 طالبًا، بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب بالفصول القديمة لـ 40 طالبًا بدلًا من 30 أيضًا ليصبح الزيادة الجديدة حوالي 150 طالبا، بالإضافة إلى الأعداد الاعتيادية السنوية مما يعد نقلة كبيرة لزيادة أعداد خريجى التمريض داخل المحافظة لمجابهة العجز الشديد خصوصًا مع افتتاح 3 مستشفيات جديدة بنهاية العام الحالي.

كما وعد وكيل الصحة، بنقل الطلاب إلى المبنى الجديد في غضون شهر من الآن بعد الانتهاء من تطويره، وتفقد أيضًا مستشفى إسنا المركزي، وتابع سير الأعمال واستمع إلى شكاوى بعض العاملين وبحث طريقة حلها.
جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بمدرسة تمريض البنين في إسنا
جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بمدرسة تمريض البنين في إسنا

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