شاهد..لحظة إطلاق صاروخ إيراني تجاه مدينة البوكمال السورية

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني تجاه مدينة البوكمال السورية، وتأثيره على المناطق التي استهدفها.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية بشرق الفرات في سوريا، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاما لهجوم الأهواز.



وعبرت الصواريخ الايرانية اجواء مدينة تكريت في صلاح الدين باتجاه البو كمال شرق الفرات، وهي من طراز ذو الفقار والتي يبلغ مداها 700 كم وقيام التي مداها 800 كم، استهدفت بدقة في مدينة البوكمال السورية شرق الفرات".

