ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد..لحظة إطلاق صاروخ إيراني تجاه مدينة البوكمال السورية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني تجاه مدينة البوكمال السورية، وتأثيره على المناطق التي استهدفها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية بشرق الفرات في سوريا، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاما لهجوم الأهواز.

وعبرت الصواريخ الايرانية اجواء مدينة تكريت في صلاح الدين باتجاه البو كمال شرق الفرات، وهي من طراز ذو الفقار والتي يبلغ مداها 700 كم وقيام التي مداها 800 كم، استهدفت بدقة في مدينة البوكمال السورية شرق الفرات".

ترشيحاتنا

CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

الصحف الإسبانية تطالب ميسي بالحذر في برشلونة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

تعرف على روشتة شرعية تحميك من السحر وأعمال السحرة.. فيديو

الصحف الكويتية: أمير الكويت يبحث مع محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات.. وفاة مصري وزوجته في حريق بشقتهما.. ألمانيا تسلم دبلوماسيا إيرانيا إلى بلجيكا..وسوريا تتطلع للعودة للجامعة العربية

استمرار مسلسل اختلال الفطرة.. العثور على رضيعة داخل حقيبة في الإسكندرية

وفاة أنتوان سفير عن عمر 70 عاما

هيفاء وهبي تمنع التعليق على هذه الصورة بانستجرام بسبب زواج سري

ميدو عن الكرة المصرية: المشهد مليء بالمؤامرات والمصالح الشخصية

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية بالقرى والبلدات العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

فيديو

سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟