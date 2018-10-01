ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. هذا الفنان خطط للزواج منها قبل وفاتها بأيام

يصادف اليوم الاثنين، الأول من شهر أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس الـ40، والتي رحلت في الخامس من شهر أغسطس عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وجمعت قصة حب طويلة المدى بين ميرنا المهندس والفنان أمير شاهين الذي اعترف في أحد البرامج التلفزيونية، إن ميرنا هي حب حياته وبعد رحيله لم يستطع أن يحب أحد، وأن وفاته كانت أكبر صدمة في حياته.



وأكد "شاهين" أنه كان يخطط هو وميرنا للخطوبة قبل وفاته ولكن القدر وقف أمام رغبتهما ورحلت في عمر الـ37 بعد السرطان الذي ظل يرافقها منذ بلوغها الـ13 من عمرها.