أمين جامعة الأزهر يتابع حالة طالبة صدمتها سيارة في مدينة نصر

زار مجدى عبد العزيز، أمين عام جامعة الأزهر، مستشفى الزهراء الجامعى لتفقد حالة الطالبة هدير محمد شاكر ، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة للبنات بالقاهرة، والتى كانت قد تعرضت لحادث تصادم أثناء عبورها الطريق فى أحد شوارع مدينة نصر.



من جانبها أفادت الدكتورة دعاء المنيرى، مدرس مساعد الرعاية المركزة، بأن الطالبة حالتها تحسنت، مشيرة إلى أن نسبة الوعى لديها تحسنت.



وأعربت أسرة الطالبة المصابة، عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، وإدارة مستشفى الزهراء الجامعى، على حسن رعايتهم لأبنتهم، إضافة لتوفير إقامة لأسرة الطالبة بالمستشفى.