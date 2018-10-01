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رياضة

تطورات جديدة في أزمة بوجبا مع مورينيو بـ المان يونايتد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
بوجبا ومورينيو
بوجبا ومورينيو
عمرو الحلوانى
رفض الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، التعليق على هزيمة فريقه أمام وست هام يونايتد،بنتيجة 1-3، السبت الماضي،في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن بوجبا رفض التعليق على أداء اليونايتد في المباراة، بعدما شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل بين اللاعب ومدربه جوزيه مورينيو.

وسئل بوجبا عن تعليقه على أداء مانشستر يونايتد في المباراة، ليرد قائلًا "هل تريدني أن أموت؟".

وكان مورينيو، قد قرر سحب شارة القائد من بوجبا، بعدما ألمح الأخير، إلى أن فريقه بحاجة إلى الهجوم أكثر، في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على طريقته الدفاعية المعتادة، والتي أدت إلى تدهور نتائج الشياطين الحمر.

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