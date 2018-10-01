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أخبار البلد

قيادي بـ فتح: دولة فلسطين ستقف أمام أمريكا في المحكمة الدولية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب والرئيس محمود عباس
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال السفير حازم أبو شنب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الدعوى القضائية التي أقامتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية لها أكثر من مردود إيجابي أبرزها أن دولة فلسطين ستقف أمام دولة أمريكا، وهو اعتراف دولي بكيان الدولة الفلسطينية.

وأضاف «أبو شنب» في تصريح لـ«صدى البلد» أن هذه الدعوى القضائية تعمل على تثبيت الحق الفلسطيني في مدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وأيضا نقد الرواية الأمريكية المزورة، التي تقول إن مدينة القدس مدينة يهودية من 3 آلاف سنة، والتي حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبثها، متبنيا لها والتي يروج لها مجموعة يهودية متطرفة، وهي ليس لها على بالحقائق أو بالتاريخ ولا حتى بالحقائق الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الرواية تعبر عن كذب وجهل الرئيس الأمريكي بالتاريخ كما أنه جاهل بالدين؛ لأن القدس مدينة فلسطينية منذ آلاف آلاف السنين ونحن الفلسطينيون أبناء الكنعانيين الذين ولدوا ونشأوا وترعروا في هذه البلد.

وأضاف أن من مردودات هذه الدعوى الإيجابية تعني أن المدعي والمدعى عليه سيقفان أمام المحكمة باعتبارهما دولا، أي أن دولة فلسطين ستقف أمام دولة أمريكا، وهو ما يعد اعترافا دوليا قانونيا بكيان دولة فلسطين.

وأكد أن هذه الدعوى من شأنها ان تعمل على منع أي إجراءات غير قانونية قد تتخذها أي دولة متأسية بالولايات المتحدة الأمريكية في نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وأقامت دولة فلسطين، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

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