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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تسليم ملعب القرية الأولمبية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
النائب سليمان فضل
النائب سليمان فضل العميري
أحمد أيمن
أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب عدم الإنتهاء من تسليم ملعب القرية الأولمبية بمطروح.

وأوضح العميري في بيان صحفي له، أن افتتاح القرية الأولمبية بمطروح حلم ظل يراود جميع أبناء وشباب المحافظة، وبالفعل أنهت القوات المسلحة والمحافظة عملهم على أكمل وجه، وكما هو معروف عن القوات المسلحة بالتزامها ودقتها وفي الوقت المحدد سلمت المطلوب منهم، وعلى الجانب الاخر لم تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتسليم الملعب في موعده.

وشدد "نائب مطروح" على أن عدم الالتزام بتنفيذ وتسليم المشروعات والملاعب في موعدها يعد اهدارا للمال العام يحاسب عليه القانون، مؤكدا أن تخاذل بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها يكلف الدولة والميزانية العامة مبالغ طائلة.

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