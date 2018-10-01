ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري العموم لمتابعة سير الدراسة.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
أحمد على
عقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، اجتماعًا موسعا، بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومدير إدارة كل من الشئون المالية والإدارية، الخدمات، والأمن، وشئون الطلبة والامتحانات بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة سير الدراسة في العام الدراسي، وكذلك متابعة موقف تسليم الكتب بالمدارس بجميع المراحل التعليمية.

كما تناول الاجتماع الـتأكيد علي تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التى تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام.

كما تناول الاجتماع مناقشة تطبيق النظام التعليمي الجديد وتحديد نقاط القوة والضعف وموافاة المديرية بصورة مستمرة من تطورات الأوضاع من داخل المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة للنظافة العامة بالمدارس من قبل السادة مديرى عموم الإدارات ومديرى المدارس، والتأكيد على تفعيل لجنة الأزمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل والنوعيات، والتأكيد على تنفيذ خطة الأمن والسلامة بجميع المدارس وكذلك المتابعة المستمرة لصلاحية وسائل الأمن والسلامة من طفايات الحريق وخطوط الحريق.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على تطبيق نشرة المصروفات المدرسية طبقا للقرار الوزاري 356 لسنة 2018 وكذلك تفعيل القراري الوزارى رقم 357 لسنة 2018 والخاص بفصول الخدمات، مع التأكيد على أداء الرسالة التي من أجلها أنشئت فصول الخدمات التعليمية للنهوض بأبنائها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة الرسمية ليصبحوا مواطنين صالحين نافعين، متمنيا أن يرتقي مستوى الأداء والإشراف على هذه الفصول تحقيقا للصالح العام.

ترشيحاتنا

ميدو عن الكرة المصرية: المشهد مليء بالمؤامرات والمصالح الشخصية

إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية بالقرى والبلدات العربية

هروب 1200 متهم من سجون إندونيسيا بعد زلزال تسونامي

خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

لجنة الفتوى توضح هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب

قرارات عاجلة للمعاهد الأزهرية.. حظر التدخين والمحمول بالفصول أبرزها

اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

الصحف الإسبانية تطالب ميسي بالحذر في برشلونة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-10-2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

فيديو

سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟