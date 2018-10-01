وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري العموم لمتابعة سير الدراسة.. صور

عقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، اجتماعًا موسعا، بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومدير إدارة كل من الشئون المالية والإدارية، الخدمات، والأمن، وشئون الطلبة والامتحانات بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.



جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة سير الدراسة في العام الدراسي، وكذلك متابعة موقف تسليم الكتب بالمدارس بجميع المراحل التعليمية.



كما تناول الاجتماع الـتأكيد علي تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التى تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام.



كما تناول الاجتماع مناقشة تطبيق النظام التعليمي الجديد وتحديد نقاط القوة والضعف وموافاة المديرية بصورة مستمرة من تطورات الأوضاع من داخل المدارس.



وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة للنظافة العامة بالمدارس من قبل السادة مديرى عموم الإدارات ومديرى المدارس، والتأكيد على تفعيل لجنة الأزمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل والنوعيات، والتأكيد على تنفيذ خطة الأمن والسلامة بجميع المدارس وكذلك المتابعة المستمرة لصلاحية وسائل الأمن والسلامة من طفايات الحريق وخطوط الحريق.



وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على تطبيق نشرة المصروفات المدرسية طبقا للقرار الوزاري 356 لسنة 2018 وكذلك تفعيل القراري الوزارى رقم 357 لسنة 2018 والخاص بفصول الخدمات، مع التأكيد على أداء الرسالة التي من أجلها أنشئت فصول الخدمات التعليمية للنهوض بأبنائها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة الرسمية ليصبحوا مواطنين صالحين نافعين، متمنيا أن يرتقي مستوى الأداء والإشراف على هذه الفصول تحقيقا للصالح العام.