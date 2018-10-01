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أخبار البلد

خبراء الأرصاد : طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف ، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 24 33
وسط الدلتا 24 32
الإسكندرية 21 29
بلطيم 24 29
مطروح 19 29
السلوم 17 29
سيوة 18 34
بورسعيد 26 29
دمياط 25 28
العريش 24 30
رفح 19 30
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 33
رأس سدر 26 33
نخل 23 32
نويبع 29 33
طابا 24 34
كاترين 22 33
الطور 27 32
شرم الشيخ 31 37
الغردقة 29 38
مرسى علم 29 36
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 36
المنيا 26 36
أسيوط 22 36
سوهاج 24 39
قنا 27 40
الأقصر 28 41
أسوان 29 42
أبوسمبل 28 42
الوادى الجديد 30 40
شلاتين 27 35
ابو رماد 28 34
راس حدربة 29 33
حلايب 29 33


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 44
المدينة 25 40
الرياض 21 37
المنامة 30 37
أبوظبى 28 38
الدوحة 29 37
الكويت 24 41
دمشق 16 32
بيروت 25 30
عمان 18 30
القدس 19 28
غزة 24 30
بغداد 25 41
مسقط 28 34
صنعاء 10 25
الخرطوم 27 40
طرابلس 20 29
تونس 16 23
الجزائر 15 21
الرباط 17 29
نواكشوط 27 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 11 23
اسطنبول 16 23
اسلام اباد 20 34
نيودلهى 24 35
جاكرتا 23 35
بكين 11 24
كوالامبور 24 32
طوكيو 17 26
أثينا 17 24
روما 13 21
باريس 12 16
مدريد 11 26
برلين 09 12
لندن 07 12
مونتريال 07 12
موسكو 07 12
نيويورك 19 25
واشنطن 20 28

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