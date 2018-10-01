الاكتئاب يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ذكرت دراسة أنه من المعروف أن الاكتئاب في ازدياد، خاصة بين الفئات العمرية المتوسطة، ليشكل فى الوقت الحاضر واحدا من الأسباب الرئيسية للأخطار الصحية فى جميع أنحاء العالم .



منذ بعض الوقت، لوحظ وجود علاقة بين الاكتئاب وأمراض القلب، حيث بات الاكتئاب أكثر شيوعا بشكل متزايد .



وتشير الدراسة إلى أن مريض الاكتئاب يكون فى كثير من الأحيان الأكثر عرضة للإفراط فى تعاطى الكحوليات، والتدخين،والأطعمة غير الصحية جنبا إلى جنب عدم مزاولة أى نشاط حركى أو رياضى .. كما يعمل الاكتئاب على زيادة حدة توتر المريض فى معظم الأوقات، هو ما يمكن أن يزيد خطر اضطراب ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم .

