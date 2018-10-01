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فن

2200 فيلم تتقدم للمشاركة بمهرجان القاهرة السينمائى من 120 دولة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
محمد نبيل
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن غلق باب التقدم للمشاركة في دورته الأربعين، والتي تستضيفها العاصمة المصرية في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل. الدورة التي شهدت إقبالًا غير مسبوق من منتجي وموزعي الأفلام والمشروعات.

خلال فترة استقبال طلبات التقدم وصل مهرجان القاهرة 2351 طلبًا للمشاركة، منها حوالي 2200 طلب صحيح يستوفي شروط التقدم. هذه الطلبات أتت من أصحاب حقوق 790 فيلما طويلا، منها 623 فيلما روائيا طويلا و167 فيلما تسجيليا طويلا، وحوالي 1300 فيلم قصير.

أما ملتقى القاهرة السينمائي والمخصص لدعم المشروعات فقد تلقى طلبات 110 مشروعات لأفلام قيد التنفيذ أبدت رغبتها في الوجود ضمن الملتقى.

الملفت أن الطلبات أتت من دول متنوعة بشكل غير مسبوق، حيث جاءت الطلبات من 121 دولة مختلفة، تتقدمها إسبانيا التي تقدم منها 202 فيلمًا بين طويل وقصير، يليها كل من فرنسا (172) مصر (146) ألمانيا (140) روسيا (136) الصين (134) الولايات المتحدة (118) والهند (91). مع ملاحظة أن الكثير من الأفلام تمتلك أكثر من دولة إنتاج مشترك.

أما بالنسبة للدول العربية بخلاف مصر، فأتت طلبات المشاركة الأكثر من لبنان (38 فيلمًا)، يليها كل من المغرب (33) تونس (28) العراق (20) سوريا (17) الجزائر (14) السعودية (12) الإمارات (9) الأردن والبحرين (5) فلسطين وقطر (4) الكويت (3) اليمن (2) وفيلم واحد من كلٍ من ليبيا وسلطنة عمان.

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