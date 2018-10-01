وزيرة التضامن: تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تحد عظيم يستحق كل الدعم

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة تحد عظيم يستحق منا كل الدعم والمساندة، لذا تولي الوزارة اهتماما كبيرا بمحور تعليم الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضعه ضمن أهم شروطها لحصول الأسر الأولى بالرعاية على دعم نقدي من الوزارة.



جاء ذلك في تصريح الوزيرة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على هامش مشاركتها في الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة في شرم الشيخ، والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم.



وأضافت الوزيرة، أنه بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" وهو الإطار التشريعي الذي يقنن حقوق المخاطبين به، يتبقى تأهيل المدارس لتناسب مختلف الإعاقات، إلى جانب التركيز على توعية الأسرة بأهمية تعليم أبنائهم أصحاب القدرات الخاصة، فدمج ذوي الإعاق جزء لا يتجزأ من منظومه إصلاح التعليم.

