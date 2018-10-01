ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

فلسطين تقاضي أمريكا بسبب السفارة.. الحرازين: خطوة تزيد عزلة ترامب الدولية.. قيادي بـ فتح: اعتراف قانوني بدولة الفلسطينيين.. وأستاذ قانون دولي: الرئيس الأمريكي يتعامل بـ الذراع ولا يحترم القوانين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:30 م
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب والرئيس محمود عباس
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
خبراء عن دعوى فلسطين ضد أمريكا بسبب نقل سفارتها إلى القدس:
جهاد الحرازين:
دعوى فلسطين أمام محكمة العدل تزيد عزلة ترامب الدولية
قيادي بـ فتح:
دولة فلسطين ستقف أمام أمريكا في المحكمة الدولية
أستاذ قانون دولي:
أمريكا تتعامل مع المؤسسات الدولية بـ "الذراع"

أقامت دولة فلسطين، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

السطور التالية تناقش المردود من هذه الخطوة، مع استطلاع آراء خبراء القانون الدولي حول إمكانية إلزام محكمة العدل الدولية لأمريكا بالعدول عن قرار نقل سفارتها إلى القدس.

عزلة ترامب دوليا

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن مقاضاة فلسطين للإدارة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية ستزيد من عزل الإدارة الأمريكية دوليا.

وأضاف «الحرازين» أن اختصاصها النظر في الخلافات بين الدول، وقرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية خالف القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية الدولية خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن خاصة رقم 478، الذي اعتبر القدس مدينة محتلة ولا يمكن نقل أي بعثات دبلوماسية إليها.

الاتفاقيات الدبلوماسية

وأوضح أن قرار نقل السفارة الأمريكية أدخل الإدارة الأمريكية في سياق انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الدولة، خصوصا أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاقية (إيفيانا) للعمل الدبلوماسي؛ لأنها خرجت عنها؛ إذ إن الاتفاقية أكدت أن تكون البعثات الدبلوماسية في مناطق أو في دول معترف بها دوليا أو ليس في مناطق نزاع أو خلاف، ومدينة القدس حتى هذه اللحظة لم يتم حسم مصيرها وتعتبر مدينة محتلة وعليها نزاع قائم.

المردود الإيجابي

وفيما يتعلق بالمردود من خطوة مقاضاة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أوضح أستاذ القانون العام في جامعة القدس، أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة سفارتها إلى تل أبيب، لافتا إلى أن أمريكا ربما لن تلتزم بهذا الحكم، ولكن مردوده أنه سيربك الإدارة الأمريكية وسيزيد من عزلتها دوليا.

فلسطين أمام أمريكا في المحكمة

فيما، قال السفير حازم أبو شنب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الدعوى القضائية التي أقامتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية لها أكثر من مردود إيجابي أبرزها أن دولة فلسطين ستقف أمام دولة أمريكا، وهو اعتراف دولي بكيان الدولة الفلسطينية.

حق لنا

وأضاف «أبو شنب» أن هذه الدعوى القضائية تعمل على تثبيت الحق الفلسطيني في مدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وأيضا نقد الرواية الأمريكية المزورة، التي تقول إن مدينة القدس مدينة يهودية من 3 آلاف سنة، والتي حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبثها، متبنيا لها والتي يروج لها مجموعة يهودية متطرفة، وهي ليس لها على بالحقائق أو بالتاريخ ولا حتى بالحقائق الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الرواية تعبر عن كذب وجهل الرئيس الأمريكي بالتاريخ كما أنه جاهل بالدين؛ لأن القدس مدينة فلسطينية منذ آلاف آلاف السنين ونحن الفلسطينيون أبناء الكنعانيين الذين ولدوا ونشأوا وترعروا في هذه البلد.

وأضاف أن من مردودات هذه الدعوى الإيجابية تعني أن المدعي والمدعى عليه سيقفان أمام المحكمة باعتبارهما دولا، أي أن دولة فلسطين ستقف أمام دولة أمريكا، وهو ما يعد اعترافا دوليا قانونيا بكيان دولة فلسطين.

وأكد أن هذه الدعوى من شأنها ان تعمل على منع أي إجراءات غير قانونية قد تتخذها أي دولة متأسية بالولايات المتحدة الأمريكية في نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.

مخالف للقانون الدولي

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل مخالف للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف «أحمد» أن القرار يعد انتهاكا للقرارات الدولية؛ لأن القدس موضوع دولي، ومقاضاة فلسطين للإدارة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية هدفه منع دول العالم من أن تسير على نفس المنهاج الأمريكي وتنقل سفاراتها إلى القدس.

تتعامل بالذراع

وأكد خبير القانون الدولي أن حكم المحكمة الدولية لن تنفذه الإدارة الأمريكية؛ لأنها اعتادت على أن تتبع أسلوب القوة والتعامل بالذراع مع المؤسسات الدولية، ولا تتعامل بمبدأ احترام القانون والآخرين.

ترشيحاتنا

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

دار الإفتاء تنصح المواطنين بترديد هذا الدعاء

قرار من محافظ الشرقية بعد اكتشافه تزويغ العاملين بصحة أنشاص الرمل.. صور

نوبل 2018 .. جيمس أليسون ذئب الطب المنتقم من السرطان بعد أن قتل أمه وأخاه

العثور على جثة سيدة بعمرها 150 عام في تابوت معدني.. صور

انفراد .. ننشر تفاصيل أول شركة حكومية لتسويق الفوسفات فى مصر والخارج

عجوز تخطى الـ99 عامًا يؤدي وظيفته ويرفض التقاعد

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

السيسي يصل شرم الشيخ لافتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الفكرية

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

عيد ميلاد بهاء سلطان.. حقيقة تجسسه لصالح إسرائيل في بداية مشواره

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

إقبال أهالى البحيرة على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى ..صور

القليوبية تحتفل بتدشين مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بتورتة هنقدر .. صور

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

وزيرتا البيئة والتخطيط تفتتحان ورشة عمل مصر نحو الاقتصاد الأخضر.. صور

فيديو

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو
خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو
القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟