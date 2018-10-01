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تنفيذ 80% من مشروع الإسكان الاجتماعى بالقليوبية..أبرز أخبار المحافظات..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز عناوين الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة بورسعيد: المحافظ لـ الطلاب: الدروس الخصوصية تسلب الشخصية وتقدم علما زائفا.
محافظة الوادى الجديد: التعمير يستكمل تنفيذ 13 مشروعا خدميا بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
محافظة القليوبية: 80% نسبة التنفيذ بمشروع الإسكان الإجتماعى 1102 عمارة.
محافظ أسيوط: رئيس جامعة الأزهر يلتقى عمداء كليات فرع أسيوط.
محافظ المنيا: نستقبل وفدا سياحيا إنجليزيا لزيارة معالم المحافظة
محافظ شمال سيناء:المحافظ يقرر مد فترة التحويلات لطلبة مدارس الشيخ زويد.

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