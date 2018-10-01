الهندسة الإلكترونية تكرم رئيس جامعة المنوفية السابق

نظمت كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، حفل تكريم للدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، شكرا وتقديرا لمجهوداته خلال فترة رئاسته للجامعة على مدار أربع سنوات.



حضر الحفل -بحسب بيان اليوم الاثنين- بحضور نواب رئيس الجامعة: الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية فى ملتقى كبير يعبر عن الوفاء لمن عمل وأعطى وطور وأنجز وقدم العديد من الخدمات للجامعة.



بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلى عن رحلة عطاء الدكتور معوض الخولى ودعمه للكلية وزياراته العديدة للكلية والمعارض والمشاريع الطلابية والمشاركات فى كافة المناسبات.



وأشاد الدكتور عبد الناصر عبد الجواد عميد الكلية بفترة رئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق مطالبا الحضور بالوقوف لتوجيه تحية عرفان وتقدير له، مؤكدًا على ما حققه من العطاءات والإنجازات، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يأتى إمتنانا بدوره المثمر تجاه الكلية خلال السنوات الأربع السابقة ووضعها في بؤرة الضوء، وتطوير معاملها على أحدث مستوى، وموافقته على إنشاء مبنيين جديدين بالكلية، فضلا عن عنايته بالكلية في جميع المناسبات وتواجده الدائم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وحضور معارض المشروعات الطلابية ومناقشة الطلاب فيها ورعاية أفكارهم وإبداعاتهم.



وقدم الدكتور عبد الناصر إقتراح تدشين جائزة علمية باسم الدكتور معوض الخولي تحت مسمى "العلم والإبتكار" فى مجال الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق وقد لاقت الفكرة إعجاب وتأييد مجلس الجامعة.



وقدم قرمان الشكر لكلية الهندسة الإليكترونية التي نظمت هذا الحفل تقديرًا للدكتور معوض، مشيرًا إلى أن الكلية هي نقطة البناء الأولي في جامعة المنوفية وتعد واحدة من أهم كليات الجمهورية المتفردة في تخصصاتها، وأنهي كلمته بتوجيه الشكر والعرفان لكل من قام بتكريم الدكتور معوض من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهذا يدل على مدى التواصل بين الكلية والطلاب في كافة المجالات.



بينما أكد القاصد أن ماقدمه الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق من إنجازات وتطوير ظهر أثره جليا في مثل هذا الإحتفال وهذا الحب والسعى لتكريمه بعد إنتهاء فترة رئاسته وهذا دليلا على دوره الكبير وما قدمه خلال مسيرته بالجامعة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح واستمرار رحلة عطائه.



ووجه مبارك التحية إلى طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس على هذا الإحتفالي التكريمي للدكتور معوض، منتقلًا في كلمته إلى دور الدكتور معوض في تطوير الجامعة، وحرصه الدائم على تقديم النصح للجميع، ودعم روح التعاون بين أفراد فريق العمل، وهذا ما جعل الجامعة متميزة بين الجامعات في كافة قطاعاتها العملية والبحثية والتعليمية .



كما رحب خلال كلمته بالطلاب الجدد مؤكدًا على أن الطلاب هم نبض الجامعة وقادة قاطرة المستقبل، ودعاهم إلى تحرى الدقة في الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، كما طالبهم بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية مع الحفاظ على منشآت الكلية.



وأشار مبارك إلى أن علينا جميعا التفكير خارج الصندوق ورعاية الأفكار الجديدة والخروج بها إلى حيز التنفيذ، لذا هناك خطة لتطوير الكلية في علاقتها بالمجتمع الخارجي من خلال إقامة معارض للإبتكارات والمشاريع الطلابية يحضرها رجال الأعمال وأصحاب المصانع المشاريع، مؤكدا في ختام كلمته أن الجامعة تعمل بروح الفريق الواحد وستظل تعمل من أجل المصلحة العامة ورفع اسم الجامعة ودفعها في خدمة المجتمع وتنميته والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل الوطن.



وفى ختام الحفل.. أعرب الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق المحتفى به عن سعادته بهذا الحفل، مؤكدا أن كلية الهندسة الإليكترونية هي من أحب كليات الجامعة إليه فهى كلية متفردة بالشرق الأوسط مما جعل خريجيها من أفضل الخريجين المتميزين في تخصصات نادرة بل وعالمية، بالإضافة إلى تخصصه فى علم الفيزياء وارتباطه بما تقدمه الكلية من تخصصات.



وأشاد الخولي بالعمداء السابقين الذي تولوا العمادة خلال فترة رئاسته ودورهم الجليل في تطوير هذا الصرح العلمي، كما أشاد بطلاب الكلية واصفا إياهم بالعباقرة لكونهم من الطلاب المتميزين أصحاب المواهب الإبتكارية والتي تحتاج إلى حضانات وهيئات علمية فعالة لتتبنى هذه المواهب، مؤكدا أن المشاريع الطلابية تقدم حلولا إبتكارية للعديد من مشاكل المجتمع، ومشيرا إلى البرامج الحديثة التى تمت إضافتها للتخصصات بالكلية والتى تعد بمثابة كليات جديدة.



كما أكد الخولى أن ماتم إنجازه الفترة الماضية هو نتيجة العمل الجماعى، وكنت أعمل وأنا أعلم أن هناك من سيأتى ليكمل المسيرة ويحمل الراية، وجميعنا أصحاب رسالة مكاننا الأول والأخير هو المدرج وسط الطلاب، لذا يجب أن يستمر قطار العمل وسلسة العطاءات والإنجازات والجميع يعمل بجد ويؤدى دوره على أكمل وجه لخدمة الجامعة.



وأنهى الخولي كلمته بتوجيه الشكر الجزيل لكل أعضاء الكلية الذي ساهموا في تكريمه وإقامة هذا الحفل داعيا الجميع لأهمية العمل الجماعي وتنمية بلدنا الحبيب في كافة المجالات، كما وعد الطلاب بأنه سوف يحرص على الحضور بكل المناسبات العلمية التي يقيمها الطلاب الذين وصفهم بأنهم مصنع الرجال والابتكارات.



انتهى الحفل بتقديم درع الكلية وهدية تذكارية للدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق تقديرا لجهوده المتميزة في خدمة الكلية والجامعة.