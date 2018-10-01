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اقتصاد

المصري للدراسات: نحتاج لإصلاح منظومة المطارات ومصر للطيران

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:21 م
عبلة عبد اللطيف
عبلة عبد اللطيف
آية الجارحي
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إننا فى حاجة لإصلاح منظومة المطارات ومصر للطيران بالكامل، مؤيدة فكرة حماية الشركة الوطنية ومساندتها، والتأكد من تحقق الكفاءة الاقتصادية.

وأكدت خلال كلمتها بندوة - "تحرير السموات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟- "على أن الهدف من الندوة ليس الدعوة إلى فتح السموات أو غلقها ولكن فتح الموضوع بصورة علمية ودراسته وصولا إلى نتيجة تجيب عن السؤال: هل فتح مطار القاهرة يضيف الكثير أم لا؟ وهنا يجب حساب القيمة المضافة لتحرير مطار القاهرة مقارنة بالخسائر التى يمكن أن تتكبدها شركة مصر للطيران.

ودعت الدكتورة عبلة إلى المساهمة فى دراسة إعادة هيكلة شركة مصر للطيران، حتى لا يتم ذلك من خلال شركة أجنبية بدون مساعدة شركة وطنية مما لا يصل إلى أفضل نتيجة، مطالبة بدراسة الشركات الوطنية فى الدول الأخرى كيف حمت أنفسها وما يمكن فعله فى الحالة المصرية، وهو ما يتطلب إصلاحا مؤسسيا فى الربط بين الجهات المختلفة.

كما أعلنت عن تشكيل لجنة من الخبراء فى المجالات ذات الصلة من سياحة وطيران واقتصاد لدراسة القضية بمنهج التكلفة والعائد لتصل إلى تقييم كمى للمنافع والأضرار لحسم أى من البدائل أفضل، مع ضرورة وجود بيانات ومعلومات من الجهات المختلفة سواء وزارات السياحة او الطيران، للوصول إلى نتيجة علمية تساعد متخذ القرار، على أن يتم البناء على نتائج الدراسات السابقة، لافتة إلى أن البدائل المطروحة تتضمن استمرار الوضع الحالى أى تحرير جزئى للمطارات بعيدا عن العاصمة، أو تبنى سياسة تحرير فورية على أهم الأسواق، أو تبنى سياسة تحرير فورية على سوق واحد رئيسى، أو تبنى سياسة تحرير تدريجية على مدى فترة محددة.

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