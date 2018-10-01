قافلة طبية وندوات توعوية بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية بقرية طنبدى بالتعاون مع عيادات السلام التخصصية التابعة لمطرانية مغاغة والعدوة لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والكشف المبكر للأمراض وتفادي انتشارها والقضاء عليها.





جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب زهني رئيس المدينة والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، والدكتور بهي مدير الإدارة الصحية بمركز مغاغة.





وشملت القافلة تخصصات الأطفال، الأمراض الجلدية ، الباطنة والقلب ، أمراض الجهاز الهضمي ، الأنف والأذن ، التحاليل ، كما ضمت القافلة صيدليه متكاملة لصرف الأدوية.



