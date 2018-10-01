تعليم الغربية تعلن اشتراطات القبول بالمدارس الدولية بـ إي جيه..صور



وأشارت المديرية أنه بناء على ما ورد من تعديل لشروط القبول ومد فترة التقديم حتى الأحد الموافق 7/10/2018 حسب الاعلان المرفق.



تقبل المدرسة الأطفال بصفوف رياض الأطفال KG1 من سن 3 سنوات و 6 شهور في اول اكتوبر إلى 4 سنوات إلا يوم، وبصفوف رياض الأطفال KG2 من سن 4 سنوات و6 شهور في أول أكتوبر إلى ست سنوات الا يوم ، كما تقبل ملفات هيئة التدريس والإدارة حسب شروط الاعلان، وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الالتحاق السن لا يتعدى 40 عام للمعلمين، الـ50 عاما للمديرين.



كما اوضحت المديرية أن موعد لتلقى طلبات التحاق الطلاب والمعلمين يوم الأحد الموافق 7/10/2018 بمقر المدرسة الدولية بسبرباي.



أصدرت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم بيانا إعلاميا حول تدشين العمل بلجان استلام ملفات الأطفال وملفات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الدولية بنظام الإي جيه على مستوي المحافظة.وجاء ذلك بناء على توجيهات من اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وبناء على تعليمات من الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتحت اشراف مؤسسة المدارس الدولية.