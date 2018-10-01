الطيران المدني:التعاقد مع مكتب استشاري لإعادة هيكلة مصرللطيران

قال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية ، إن سلطة الطيران المدني هى الجهة المنوط بها حفظ حقوق الدولة، ومن ضمن اختصاصاتها التفتيش والرقابة والتشريعات الخاصة بالطيران المدني، كما تمثل الدولة فى الاتفاقيات المدنية.



وأكد الحفني أن مطارات مصر كلها محررة بالكامل ما عدا مطار القاهرة، ويتم السماح لأي تشغيل لطيران داخلي من مطار القاهرة عبر أى شركة، مبررا قوله بأنه لا يوجد مطار محوري فى العالم بدون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على الدخول فى تحالف ستار.



وأشار الحفني إلى وجود العديد من التسهيلات التي وضعتها سلطة الطيران المدنى فى إنشاء شركة طيران، مضيفا أنه لم يكن يُشترط تملك طائرة حتى قبل 6 سنوات فقط لضمان شرط السلامة، وقال إن الحديث عن السموات المفتوحة يدور بين العالم كله، ولكن دول كبرى مثل أمريكا وأوروبا قيدت النقل الجوي فى السموات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة في بعض دول الخليج وتركيا، والتى تحصل على دعم قوى من دولها.



وأكد الحفني أن عدم فتح مطار القاهرة فى صالحنا، لأننا نحتاج وجود مطار محورى يعمل عليه شركة أو شركتين كبيرتين، ومع ذلك يتم السماح لأى شركة ترغب فى التشغيل المنتظم من القاهرة لأي مطار داخلي منذ حوالى 10 سنوات، وطالب بأن تشمل الدراسة الإجابة على سؤال "ما حجم السياحة التي يأتي بها الطيران المدني المنتظم؟" حتى يمكن الجزم باتخاذ القرار المناسب.



وأعلن الحفني عن وجود برنامج لإعادة هيكلة شركة مصر للطيران فى الوقت الحالى، حيث يُجرى التعاقد مع مكتب استشاري كبير فى هذا المجال، وذلك ردا على المطالب بضرورة إعادة هيكلة الشركة.



وكان المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد عقد أمس الأحد ندوة بعنوان: "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟"، حضرها مجموعة من خبراء الطيران والسياحة والاقتصاد، بهدف حسم هذا الموضوع الهام بصورة علمية محايدة؛ وخاصة مع إنشاء المجلس الأعلى للسياحة الذي أوصى بدراسة الموضوع بصورة مفصلة؛ حيث تم تناوله من قبل بطريقة سطحية ودون الوصول لنتيجة حاسمة.