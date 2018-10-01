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محافظات

صحة مطروح: قوافل متنقلة تجوب القرى البعيدة للقضاء على فيروس سي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
أيمن محمود
اكد الدكتور محسن طه, وكيل وزارة الصحة بمطروح, ان حملة القضاء على فيروس سي جاهزة للعمل بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تستهدف فحص جميع المواطنين فوق 18 عاما، وقد تم تجهيز الأماكن والاجهزة وفريق العمل من الاطباء والتمريض  بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والقرى الصغيرة .

واضاف ان الحملة ستبدأ من صباح غد الإثنين الموافق 1 أكتوبر و يستمر حتى يوم  الجمعة 30 نوفمبر 2018، حيث يستمر العمل يوميا من الساعة حتى التاسعة مساء, وصحة مطروح نظمت قوافل متنقلة لخدمة القرى البعيدة مثل قرية اغورمى، مشندت، بهى الدين، كما سيتم تغطية قرى ابوشروف، و الجارة.

وأشار إلى أنه تم عمل الدعاية اللازمة للوصول بالحملة إلى كافة المواطنين، من خلال وضع اللافتات بالأماكن العامة، وبالمستشفى والوحدات الصحية.

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