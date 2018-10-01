ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

احتجاجات يابانية في قاعدة يوكوتا العسكرية الأمريكية ضد نشر طائرات أوسبري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب سكان يقيمون في محيط قاعدة يوكوتا العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو عن معارضتهم اليوم الاثنين لنشر 5 طائرات "أوسبري" هناك بشكل رسمي.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن ما يزيد على 180 شخصا نظموا مسيرة احتجاجية في حديقة بالقرب من القاعدة الجوية ضد نشر هذه الطائرات التي تمتلك سجلا من الحوادث ورددوا هتافات: "لا للتدريبات الخطيرة في يوكوتا" وحملوا لافتات كتب عليها "لا أوسبري".

وقال منظم المظاهرة ورئيس مجموعة المدعين في دعوى قضائية ضد التلوث في يوكوتا ميشيو فوكوموتو : "إذا لم تتحرك الدولة ، يجب على السكان رفع أصواتهم لحماية حياتهم الخاصة".

وأضافت كيودو أن الولايات المتحدة نشرت طائرات "أوسبري سي في-22 " للاستعداد بشكل أفضل للتحالف الياباني الأمريكي في مواجهة حالات طوارئ مختلفة على خلفية التوسع الصيني البحري وعدم اليقين بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ووصلت الطائرات الخمس إلى يوكوتا في أبريل الماضي، وزادت أنشطة الهبوط والإقلاع بشكل كبير منذ يوليو الماضي.

وقبل النشر الرسمي للطائرة اليوم الاثنين ، قام الجيش الأمريكي بإخطار اليابان بأن الطائرات ستقوم بمهام الإقلاع والهبوط الجوي وتدريبات التحليق الليلي حول قاعدة يوكوتا.

ترشيحاتنا

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 70%..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

عجوز تخطى الـ99 عامًا يؤدي وظيفته ويرفض التقاعد

رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وزير التعليم: قناة الجزيرة تسخر من كتب النظام الجديد لتهين مصر

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

صفوت عبد الحليم.. مايسترو الكرة الصغير داخل جدران التتش

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

طريقة عمل الزبادى فى المنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

فيديو

مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو
سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟