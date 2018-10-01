احتجاجات يابانية في قاعدة يوكوتا العسكرية الأمريكية ضد نشر طائرات أوسبري

أعرب سكان يقيمون في محيط قاعدة يوكوتا العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو عن معارضتهم اليوم الاثنين لنشر 5 طائرات "أوسبري" هناك بشكل رسمي.



وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن ما يزيد على 180 شخصا نظموا مسيرة احتجاجية في حديقة بالقرب من القاعدة الجوية ضد نشر هذه الطائرات التي تمتلك سجلا من الحوادث ورددوا هتافات: "لا للتدريبات الخطيرة في يوكوتا" وحملوا لافتات كتب عليها "لا أوسبري".



وقال منظم المظاهرة ورئيس مجموعة المدعين في دعوى قضائية ضد التلوث في يوكوتا ميشيو فوكوموتو : "إذا لم تتحرك الدولة ، يجب على السكان رفع أصواتهم لحماية حياتهم الخاصة".



وأضافت كيودو أن الولايات المتحدة نشرت طائرات "أوسبري سي في-22 " للاستعداد بشكل أفضل للتحالف الياباني الأمريكي في مواجهة حالات طوارئ مختلفة على خلفية التوسع الصيني البحري وعدم اليقين بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.



ووصلت الطائرات الخمس إلى يوكوتا في أبريل الماضي، وزادت أنشطة الهبوط والإقلاع بشكل كبير منذ يوليو الماضي.



وقبل النشر الرسمي للطائرة اليوم الاثنين ، قام الجيش الأمريكي بإخطار اليابان بأن الطائرات ستقوم بمهام الإقلاع والهبوط الجوي وتدريبات التحليق الليلي حول قاعدة يوكوتا.



