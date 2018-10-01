العليا للتطوير بالمنيا تناقش إعادة تخطيط الميادين وحصر المطبات..صور

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، تشكيل لجنة لإعادة تخطيط ميادين مدينة المنيا، برئاسة السكرتير العام وعضوية كلية الهندسة والفنون الجميلة ومدير إدارة المرور ورئيس المدينة والتخطيط والطرق، وذلك لخلق سيولة مرورية والقضاء على الزحام والتكدس في ميادين المحطة وبالاس والساعة وشلبى وطه حسين ، بالإضافة إلى شارع طه حسين بمنطقة أرض سلطان.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتطوير والتجميل ، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، وعدد من أساتذة كليتي الفنون الجميلة والهندسة، والمهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكباري، والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.



ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة أعمال تطوير كورنيش النيل واستعرضت اللجنة المخططات النهائية لأعمال التطوير ، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال ، حيث يعد الكورنيش المتنفس الأول لأهالي المنيا.



كما وجه المحافظ بحصر المطبات داخل المحافظة وفقا للحالات الضرورية فقط لمراعاة الأطفال وكبار السن والمرضى ، مع ضرورة وضع إشارات ضوئية أمام المطب وتخطيط المطب بألوان واضحة لقائدي المركبات ، بالإضافة إلى تحديث وصيانة الإشارات الضوئية الأرضية أمام المطبات على الطريق الأوسط لمدينة المنيا الجديدة.



كما طالب المحافظ بعمل رفع مساحي لأعمال تطوير وتجميل ميدان الفريق صفى الدين أبو شناف والتي تشمل أبعاد الميدان ومسارات الحركة ورصيف المشاة ، بالإضافة إلى عمل تصور للمجسم النحتى المقترح وضعه بالميدان المقابل لمعهد الأورام.



قال المحافظ إن الهدف من التطوير الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين ، مؤكدًا على المضي قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.



وتهدف اللجنة، إلى تطوير كورنيش المنيا وكافة الميادين بالمحافظة، وتجميل الميادين والحدائق العامة، وحل الاختناقات المرورية والحد من الازدحام المروري وتنظيم المرور، وإعادة هيكلة الشوارع ودراسة التوسعات المتاحة في الشوارع والميادين.

