ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

طالبت إدارة الأهلي جماهيرها بالالتزام التام خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء غد باستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعدم التعرض لاشخاص أو مؤسسات.





وأكد محمود الخطيب رئيس النادي أنه كلف نائبه العامري فاروق برئاسة لجنة للإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات القلعة الحمراء المقبلة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.





وقال العامري فاروق إن اللجنة المشار إليها بدأت اجتماعاتها منذ صدور قرار تشكيلها صباح الخميس الماضي بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري.





وعقد وفد من النادي أمس اجتماعا تنسيقيا مع كل من الليبي علي الجيلاني، منسق عام مباراة وفاق سطيف الجزائري، والعميد ممدوح راغب مدير عام استاد السلام، وذلك لمناقشة جميع الجوانب التنظيمية بالمباراة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية التي يقدر الأهلي دورها الكبير في إقامة المباريات وتأمين سلامة الجماهير.





وتطرق الاجتماع لتحديد أماكن الجماهير وفقا لفئات التذاكر، وكذلك المكان المخصص للإعلاميين وضيوف «الكاف» والوافدين من الشركات الراعية.



