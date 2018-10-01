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فن

مهرجان مراكش السينمائي يكرم روبرت دي نيرو في دورته الـ17

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:28 م
روبرت دي نيرو
روبرت دي نيرو
شروق إبراهيم
أعلن القائمون على مهرجان مراكش السينمائي بالمغرب عن تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو في الدورة الـ17 ، والتي ستنطلق فعاليتها خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

وأعرب دي نيرو عن سعادته بهذا التكريم الاستثنائي قائلًا :" بالرغم من زياراتي لمراكش في مواسم متععدة الا انني الآن أرى مراكش من الجانب الذي اريد دائما ان اراها من خلاله .. أنا ممتن للغاية لهذه الدعوة ..ومهتم أن أكون جزءا من هذا المهرجان العظيم".

ويرأس المخرج الامريكي جيمس جراي لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان مراكش.

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