جامعة مطروح: نعمل على تنفيذ توصيات الرئيس في مؤتمر الشباب السادس

تفقد الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح،الأعمال الانشائية بمبنى الجامعة،كما تفقد كلية رياض الأطفال، وكلية التربية،وذلك في إطار متابعة العملية التعليمية بجامعة مطروح.



وأكد إسماعيل،أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة وضرورة الاهتمام بها بشكل واضح، حيث تساعد في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم.



ونوه إلى أننا نعمل على تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس الذي تم عقده في جامعة القاهرة.