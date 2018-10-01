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رياضة

موجوروزا تتأهل للدور الثاني لبطولة بكين للتنس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:31 م
الاسبانية جاربين
الاسبانية جاربين موجوروزا،
أ ش أ
تأهلت الاسبانية جاربين موجوروزا، للدور الثاني من بطولة الصين المفتوحة للتنس، بالتغلب على الروسية إيكاترينا ماكاروفا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-4.

وتواجه موجوروزا في الدور الثاني أرينا سابالينكا، والتي تمر بأفضل مستوياتها، بعدما توجت بأكبر لقب في مسيرتها الاحترافية الأسبوع الماضي، في ووهان.

وضمن مباريات الدور الأول أيضا، تغلبت الاسبانية كارلا سواريز نافارو بسهولة على جوليا بوتينتسيفا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-0، لتواجه في الدور الثاني، الألمانية أنجليك كيربر.

كما تفوقت التشيكية كارلوينا بليسكوفا على الأسترالية سامنثا ستوسر، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4.

وتواجه بليسكوفا في الدور الثاني، البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش، والتي تغلبت على الرومانية ميهاييلا بوزارنيسكو، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1.

وتغلبت الكرواتية بيترا ماتريتش، على التشيكية باربورا ستريكوفا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3، لتواجه في الدور الثاني، الفائزة من مباراة الدنماركية كارولين فوزنياكي والسويسرية بيلندا بينسيتش.

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