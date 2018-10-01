طالب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بجامعة أسيوط بسبب رسوبه

ألقى طالب بنفسه من الطابق الثالث بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، بسبب رسوبه عامين متتاليين بكلية الحقوق، مما أدى إلى إصابته بكسور.



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من جامعة أسيوط بقيام الطالب "أحمد حسن حسني"، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بإلقاء نفسه من الدور الثالث بالمبنى الإدارى، بسبب رسوبه لعامين متتالين بكلية الحقوق، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.



