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بين الناس

أهالي شارع عمر بن الخطاب يناشدون محافظ الجيزة بإدخال خدمات الصرف الصحي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
مريم صليب
ناشد أحمد محمد، أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، بسرعة إدخال خدمات الصرف الصحى لشارع عمر بن الخطاب التابع لحى الوراق.

وأكد "محمد"، أن الحي أدخل خدمات الصرف في الشوارع المحيطة بهم إلا شارع عمر بن الخطاب الذي يقطن به، مشيرا إلى أنه سأل في الحي عن سبب تأخر دخول المرافق في الشارع، ليجيبوا عليه بأن العقارات في ذلك الشارع غير مرخصة، على الرغم من أن العقارات في الشوارع المحيطة غير مرخصة أيضا ولكن الحي أدخل المرافق بها.

وطالب المواطن الحي بالالتفات لمطالب أهالي شارع عمر بن الخطاب وسرعة إدخال خدمات الصرف الصحي به.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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