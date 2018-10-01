ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تناول الثوم يطهر الأمعاء من الجراثيم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت سيلفيا فيسمان الخبيرة فى مركز البحوث الزراعية فى فرنسا، ضرورة الاهتمام بالصحة مع قدوم فصل الشتاء وحماية الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية مثل الثوم الذى يساعد الأمعاء على تطهيرها من الجراثيم والميكروبات، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج مما يساعد على تنشيط الجهاز المناعى الذى يساعده على استبعاد البكتيريا.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن فصوص الثوم الصغيرة تحتوى على مركب الإليسين وهو مركب كبريتى عضوى مطهر للأمعاء المضطربة.. ويفضل تناول 2 فص ثوم يوميا، إلا أنه يفضل الامتناع عن تناوله فى حال تلقى الإنسان علاجا بواسطة مضادات الجلد، والالتهابات المزمنة للأمعاء، وقبل 48 ساعة قبل إجراء عملية جراحية.

ترشيحاتنا

دفن ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا في مقبرة جماعية قابلة للتوسيع

اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يتفقدون المسلة الناقصة الأثرية

هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد أبنائه.. صورة

ميدو عن الكرة المصرية: المشهد مليء بالمؤامرات والمصالح الشخصية

وفاة الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

احذر.. جملة شائعة بين الناس وقت الكرب تفتح الباب للشيطان

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 70%..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

فيديو

مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو
سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟