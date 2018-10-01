تناول الثوم يطهر الأمعاء من الجراثيم

أكدت سيلفيا فيسمان الخبيرة فى مركز البحوث الزراعية فى فرنسا، ضرورة الاهتمام بالصحة مع قدوم فصل الشتاء وحماية الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية مثل الثوم الذى يساعد الأمعاء على تطهيرها من الجراثيم والميكروبات، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج مما يساعد على تنشيط الجهاز المناعى الذى يساعده على استبعاد البكتيريا.



وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن فصوص الثوم الصغيرة تحتوى على مركب الإليسين وهو مركب كبريتى عضوى مطهر للأمعاء المضطربة.. ويفضل تناول 2 فص ثوم يوميا، إلا أنه يفضل الامتناع عن تناوله فى حال تلقى الإنسان علاجا بواسطة مضادات الجلد، والالتهابات المزمنة للأمعاء، وقبل 48 ساعة قبل إجراء عملية جراحية.