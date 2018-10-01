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مرأة

تناول الحبوب الغذائية الغنية بالألياف يخفض مستوى الضغوط النفسية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكر الباحثون الأيرلنديون فى جامعة كورك الأيرلندية، أن الحبوب الكاملة والخضروات والفول والعدس والحمض الأغنياء بالألياف تساعد على تخفيض مستوى الضغوط النفسية التى يتعرض لها الإنسان يوميا.

وأوضح الباحثون، فى دراستهم، أنه عند تناول هذه العناصر الغذائية ووصولها إلى الأمعاء تنتج أحماضا دهنية ذات السلسلة القصيرة والتى تسمح من الحد من الضجر، والاكتئاب لدى الفئران التى أجريت عليها الدراسة، لذلك ينصح الباحثون بتناول الألياف على قدر المستطاع.

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