انتخابات ومعارض ومحاضرات وورش بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة انتخابات ومعارض ومحاضرات وورش.





ففي مصر الجديدة أقامت مكتبة الأسرة بألماظة محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في المجتمع وثقافة قبول الآخر" ألقاها سيد الإسكندراني كاتب صحفي بجريدة الجمهورية بحضور تلاميذ مدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية بألماظة، تلاها توزيع بالونات تحمل شعارات عن التسامح، وتوزيع حلوى على الأطفال.





كما عقد ببيت ثقافة المدفعية بعمل معرض كتب ورسوم ومجلات الحائط لناتج الورش الفنية خلال الشهر، وفي بيت ثقافة الطيران بمصر الجديدة نظم الفرع ورشة تنمية المهارات الإدراكية واللغوية باستخدام مجموعة من البازل لذوي الاحتياجات الخاصة.





وفي مدينة نصرنظمت مكتبة sos الثقافية حوار مفتوح عن نجيب محفوظ تناول السيرة الذاتية والأدبية لصاحب نوبل تحدث خلالها حسين عيد.





كما أقامت مكتبة طفل المعادي محاضرة بعنوان "لا للضوضاء" ناقشت مفهوم الضوضاء وما هى الأضرار التى تسببها، بجانب ورشة فنية لتعليم الأطفال كيفية تزيين العلب بالخيط وورشة حكي لقصة الحكم العادل، إضافة لعرض للعرائس.





وفي حلوان عقد قصر ثقافة حلوان محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضمان للتواصل والبناء" تناولت خلالها الدكتورة هويدا صالح معنى الحوار الثقافي، لماذا أنشأت الدولة قصور الثقافة والثقافة الجماهيرية وأن الثقافة الجماهيرية هي أحد الأذرع لمقاومة الإرهاب وأننا بحاجة ملحة إلى الحوار الثقافي وأنه يجب إقامة حوار إيجابي بناء وأن يكون هناك تكامل بين المثقفين.



