التركيبة البكتيرية في الأنف مرتبطة بمدى شدة نزلات البرد

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن التركيبة البكتيرية التى تعيش فى الأنف مرتبطة بمدى شدة أعراض نزلات البرد.



وأظهرت أبحاث جديدة أن الأشخاص الذين تكون أنوفهم غنية ببكتريا "المكورات العنقودية" لديهم أعراض أنفية أكثر شدة من الأشخاص الذين يعانون من البرد الذين لديهم أقل خطورة وذلك على الرغم من نزلات البرد التي تسببها نفس سلالة الفيروس .



ووجد الباحثون فى جامعة"نيويورك"، أن البكتيريا في أنوف المتطوعين صنفت في ستة أنماط مختلفة من الميكروبات الأنفية .. وارتبطت الأنماط المختلفة بالاختلافات في شدة الأعراض..وتم العثور على التراكيب أيضا مرتبطة مع الحمل الفيروسي كمية فيروس البرد داخل الجسم.





