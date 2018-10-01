محافظ القليوبية يشدد على سرعة تطوير الطريق الزراعي السريع

تابع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية مع رؤساء المدن والاحياء والجهاز التنفيذى بالمحافظة، الحملة الواسعة التى نظمتها المحافظة لتطوير الطريق الزراعى السريع، لإظهاره بمظهر حضاري يليق بابناء المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل السبل للعمل على راحة المواطنين.



وقال المحافظ إن أعمال التطوير تتضمن إنارة ونظافة وتشجير ودهانات الطريق، مشددا على رؤساء المدن والجهاز التنفيذي، بالإسراع فى كل الأعمال المكلفين بها بالمدن وهى بنها وطوخ وقليوب وقها وكفر شكر وحى غرب شبرا الخيمة.



وأكد المحافظ أنه بعد الانتهاء من تطوير الطريق الزراعى سيتم عمل خطة لتنفيذ التطوير بالمدن على مستوى المحافظة، مشددا على عدم الراحة طوال الفترة القادمة، لما هو مطلوب من أعمال مثل صرف صحى ومياه والمرور على المستشفيات وعرض تقارير أولا بأول.

