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تعليم

..تعليم الدقهلية: استقبال 2500 من رياض الأطفال و1500 خلال أسبوعين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على ارتفاع عدد القاعات التي تعمل في مرحلة رياض الأطفال، حيث بلغت 103 قاعات، لاستيعاب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، والذين بلغت أعدادهم 4000 طفل، وتم استيعاب 2500 منهم، وجار تجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب بقية الأعداد خلال أسبوعين، حتى لا يصبح في محافظة الدقهلية طفلا واحدا لم تستوعبه مرحلة رياض الأطفال.

جاء ذلك خلال رده على سؤال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد برئاسته ظهر اليوم الاثنين، عما وصلت إليه إجراءات استيعاب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.

وأكد شاروبيم، حرصه على إلحاقهم في مرحلة رياض الأطفال باعتبار أن العام الدراسي الحالي يمثل الفرصة الأخيرة لهؤلاء للالتحاق بالدراسة في المرحلة الابتدائية في العام القادم.

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