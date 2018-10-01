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تعليم

التعليم: حريصون على أن ينال ذوو الاحتياجات الخاصة حقوقهم كاملة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكدت الدكتورة إنجى مشهور مساعد وزير التربية والتعليم لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن القيادة السياسية في مصر مهتمة جدا بدعم وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل لم يحدث من قبل.

وأضافت مشهور في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن هناك حرصا حقيقيا على أن يحصل الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة على حقوقهم كاملة ، مشيرة إلى ان وزارة التربية والتعليم تخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.

وأوضحت مشهور ؛ أن المتلقى العربى لأنشطة مدارس التربية الخاصة الذي سيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعالياته اليوم ، أول ملتقى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ، مشيرة الى ان فعالياته ستتضمن بطولة رياضية وأنشطة فنية والهدف من الملتقى تشجيع فكرة الدمج والخدمات المقدمة من الوزارة من تحسين لأنظمة التربية الخاصة وغرفة المصادر الموجودة فى المدارس.

وأكدت المشهور أنه تم توقيع برتوكول مع الاتصالات واليونسيف لتدريب 22 ألف معلم دمج ، على كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وإنشاء غرف مصادر وتدريب الإداريين وخلافه،كما أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك شهادات معتمدة للمعلمين ببرامج عالمية.

وقالت إنه بالنسبة للتحديات التى تواجه طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فأغلبها من المجتمع وأولياء الأمور ، مؤكدة انه سيكون هناك توعية والطلاب ذوى الإعاقة لو تم تدريبهم سيكون لهم تأثير وليس عبئا على المجتمع بل طاقة إيجابية.

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