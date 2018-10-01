أسامة شعث يكشف تفاصيل قانون القومية العنصري الإسرائيلي .. فيديو

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس منذ اللحظة الأولى كل أشكال الإبادة والقمع للشعب الفلسطينى ولكن هذه المرة قررت إدارة الاحتلال فرض قانون القومية اليهودى.



وأضاف"شعث" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"،اليوم الإثنين، أن قانون القومية التى فرضه الإحتلال يعنى بتهويد الدولة بكل سكانها سواء كانوا عربا مسلمين أو عربا مسيحيين لذا كان ولابد من إضراب فلسطينى عام لإسقاط قانون القومية الإسرائيلى.



وأوضح أن الفلسطينيين الأصليين أصبحوا خارج هذا الوطن طبقًا لقانون القومية ، إضافة إلى أن اللغة العربية لم تصبح اللغة الأم، لافتًا إلى أن قانون العنصرية يرتبط مع حقيقة الجرائم دولة الإحتلال.



وناشد المجتمع الدولى بضرورة التكاتف من أجل دعم الشعب الفلسطينى والوقوف بجانب الحق ورفض قانون القومية الإسرائيلى .