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حوادث

تأجيل أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:41 م
محمد بديع
محمد بديع
اسلام مقلد
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و7 آخرين في أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من كل من: المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، والحسينى عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة، وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، أيدت عدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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