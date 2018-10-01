عيد ميلاد بهاء سلطان.. حقيقة تجسسه لصالح إسرائيل في بداية مشواره

بهاء سلطان اسم مهم في عالم الأغنية الشعبية وصاحب صوت قوي وجماهيرية كبيرة، وحقق نجاحات كبيرة وقدم ديو غنائي مع عدد من النجوم منهم تامر حسني وشيرين.



يصادف اليوم عيد ميلاده الـ46، لكن قبل ما يقارب من 15 عاماً ووقت نجاح أغنيته "يا ترى" انتشرت شائعة تؤكد أنه جاسوس إسرائيلي، ولكن كان الضحك والسخرية هو أفضل رد من بهاء على هذه الشائعة التي وصفها بالكوميدية.



يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان كانت أغنية قلبي شايل، وتتر مسلسل فوق السحاب للفنان هاني سلامة، والذي عرض السباق الرمضاني الماضي.