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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يوقع الكشف الطبي على طالب ألقى بنفسه من الطابق الثالث

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:29 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يوقع الكشف الطبى
إيهاب عمر
تولى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الكشف الطبي على الطالب الذي ألقى بنفسه من الطابق الثالث بالمبنى الإداري محاولا الانتحار بسبب رسوبه عامين متتاليين بكلية الحقوق.

وقال رئيس جامعة أسيوط في بيان، اليوم الاثنين، إن الطالب يدعى أحمد حسن حسني، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق حيث استنزف سنوات الرسوب بكلية الحقوق، وجرى تحويله إلى كلية أخرى طبقا للوائح الجامعة.

وأمر رئيس جامعة أسيوط بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب رسوب الطالب.

ورافق الطالب إلى وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى الرئيسى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد على عدم خطورة الحالة الصحية للطالب وإصابته بكسور في الذراع والفخذ الأيسر، مشيرًا إلى تواجده مع الطالب لحين استكمال الكشف الكامل والأشعة الطبية وفحصه على أيدى عدد من كبار أساتذة العظام بالمستشفى وإجراء التدخل الطبي المناسب له.

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