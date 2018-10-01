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محافظات

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:22 م
جانب من الحدث
جانب من الحدث
شاذلى عبد الفتاح
قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار بإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع خفراء معابد فيله تقديرًا لدورهم في حراسة المعبد ومعاونة الزائرين ، كما حرصا أيضًا على إلتقاط الصور التذكارية مع الوفود السياحية الزائرة للمعبد.

كما حرص الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال الجولة التفقدية التى رافقهما خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على الإستماع لشرح تعريفى وتفصيلى عن معبد فيله.

كما تفقد الوزيران والمحافظ عددا من المزارات الاثرية للتأكد من مدى إستعداداتها لإستقبال السائحين خلال الموسم السياحي الجارى .
وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة
وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة
وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة
وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة
وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

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وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

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