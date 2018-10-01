تشكيل لجنة لمكافحة التعديات بمجرى النيل والترع بكفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 16736 لسنة 2018، بتشكيل لجنة لمتابعة التعديات ومقاومة الحشائش وورد النيل داخل مجرى نهر النيل والترع والمصارف.



وتضمن القرار رئاسة السكرتير العام للمحافظة لهذه اللجنة، وعضوية كل من، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفرالشيخ، وكيل وزارة الزراعة، مدير عام التعاون الزراعى بمديرية الزراعة، مدير عام حماية النيل، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.