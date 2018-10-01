وزير التعليم يلتقط صورًا تذكارية مع المشاركين بملتقى مدارس التربية الخاصة

التقط الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين بعروضهم في الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج.



جاء ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق فعاليات الملتقى ، والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابعة من مساء اليوم الاثنين بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ.



جدير بالذكر أن هذا الملتقى ، يقوم على إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.



ويقام هذا الملتقى لأول مرة على أرض مصر، كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، وإبراز مواهبهم وقد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى. والذي سيتضمن على هامشه مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.



ويتضمن الملتقى مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم ، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة.