مدير أمن الغربية يعاين قوافل السلع الغذائية بشوارع زفتى.. صور

أجرى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير قوافل بيع السلع الغذائية بشوارع قري مركز زفتى، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية ببذل الجهود لضبط الاسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين.



كما باشر مدير الأمن كافة المنافذ الثابتة (الشوادر) وكذا القوافل المتحركة والمتنقلة والمنتشرة بمدينه زفتي ( أمام مجلس المدينة ) لبيع السلع الغذائية للوقوف على جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية التي تقدم للمواطنين.



وقامت إدارة مباحث التموين بتجهيزها بالاتفاق مع التجار على بيع السلع الغذائية بسعر الجملة تيسيرا على المواطنين حيث تم توجيه القوافل المحملة بالمواد الغذائية بالوقوف بالميادين والأسواق بعدد (15 ) سيارة نصف نقل محملة بجميع السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلي أكثر من 30 % عن أسعار السوق المحلي من "اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والخضر والفاكهة والحبوب والجبن ومنتجات الألبان والمستلزمات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين إسهاما في رفع المعاناة عن المواطنين".



كما تقابل مدير الامن مع عدد من المواطنين لاستبيان الأسعار ومدى توافرها، كما لاقت تلك القوافل قبولا واستحسانًا المواطنين وإقبالا شديدًا عليها، نظرًا لانخفاض الأسعار عن محلات القطاع الخاص.

وقام المواطنين بالتعبير والإشادة بجهود الدولة.



كما وجه مدير الأمن مدير إدارة شرطة التموين وضباط مباحث التموين بمداومة المرور على تلك المنافذ وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة تيسيرا علي المواطنين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي كما وجه مدير الأمن برفع الاستنفار وتكثيف كافة الحملات التموينية الشاملة [ على مدار اليوم ] التصدي لحالات ارتفاع الأسعار وكافة المخالفات والجرائم التموينية.



كما وجه مدير الامن مباحث التموين بتحرير محاضر للمخالفين من التجار.. وكذا عمل محاضر بعدم الإعلان عن الأسعار.



كما أكد مدير الامن أنه تم التنسيق مع تجار الجملة لزيادة المعروض من المواد الغذائية و واللحوم والخضروات والفواكه حتى يكون سعرها في متناول المواطنين وتوفيرها بكافة الجمعيات الاستهلاكية وفروعها، كما لاقى ذلك استحسان المواطنين وأشادوا بتلك القوافل لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها بالأسواق.