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رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع أعمال الإنشاء لنزل شباب الشلاتين..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:24 م
رئيس منطقة البحر
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع أعمال الإنشاء
إبراهيم جادالله
تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية فضيلة الشيخ عبد الناصر حسان الديب ، معاهد إدارة الشلاتين صباح اليوم الإثنين، ويرافقه حسن عبد الرحيم مدير التعليم الإبتدائى و حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة وفضيلة الشيخ أحمد القط مدير إدارة الشلاتين الأزهرية.

بدأت الجولة التفقدية لمعاهد إدارة الشلاتين بزيارة معهد الشيخ مصطفى عبد الرازق الإبتدائى ، وجه فضيلته كلمة فى طابور الصباح ، رحب من خلالها بالطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد ونشر مبادئ الوسطية والتسامح فى المجتمع ، مؤكدا أن الإتقان والإخلاص فى العمل هو الركن الأساسى لبناء المستقبل .

وتفقد فصول رياض الأطفال بالمعهد ودفتر الحضور والانصراف ، مناقشا الطلاب حول المناهج الدراسية.، ونبه على ضرورة تسليم الكتب دون تأخير وتابع فضيلته العجز والزيادة فى المعلمين والمعلمات ، ووعد فضيلته بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة.

ثم توجه فضيلته لمتابعة أعمال الإنشاء والبناء لنزل شباب الشلاتين والوقوف على الأعمال التى تم الانتهاء منها بالمبنى وما يحيط به.

وتفقد معهد فتيات الشيخ حسن العطار بالشلاتين وتابع سير العملية التعليمية، مناقشا الطالبات حول اى عقبات تواجههن ، منوها على ضرورة أن يتحمل كل ذى مسئولية لمسؤلياته، ومشددا على ضرورة تذليل العقبات كافة .
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع أعمال الإنشاء لنزل شباب الشلاتين..صور
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع أعمال الإنشاء لنزل شباب الشلاتين..صور
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع أعمال الإنشاء لنزل شباب الشلاتين..صور

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