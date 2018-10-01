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وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة الأفكار المتطرفة .. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
عقد الشيخ أحمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، الإثنين، اجتماعا مع الأئمة الجدد، لمتابعة الأداء ونقل الخبرات وتنظيم العمل، بحضور قيادات إدارة الدعوة بالمديرية.

وشدد الشيخ محمد خشبة، على الحضور والإهتمام بالدروس العلمية المنهجية، والقوافل ودروس الراحة وحضور المقاريء والاستماع لآرائهم.

كما وجه بالمشاركة بفاعلية في الموضوعات التى تهم الوطن من ترشيد المياه والكهرباء والحفاظ على البنية الأساسية والدعوة لمواجهة الأفكار المتطرفة

وأكد وكيل الوزارة على مواصلة فتح المدارس القرآنية لتعليم النشء القرآن، والسنة النبوية الشريفة، ومواجهة الأفكار المتطرفة.
وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة الأفكار المتطرفة .. صور
وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة الأفكار المتطرفة .. صور
وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة الأفكار المتطرفة .. صور
وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة الأفكار المتطرفة .. صور
وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة الأفكار المتطرفة .. صور

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