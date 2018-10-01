مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تناشد أصحاب البطاقات بسرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أن هناك بعض البطاقات بها معلومات مغلوطة في عدد الأفراد وبعض المعلومات غير الصحيحة، وأن الوزارة أعطت مهلة لتحديث البيانات حتى يوم 8 نوفمبر المقبل.



وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لن يتم صرف التموين لأي بطاقة غير محدثة لبياناتها بعد هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه سيجري إلغاء البطاقات غير المحدثة لبياناتها بعد التاريخ المعلن.



وأوضح أن مكاتب التموين توفر الفرصة للمواطنين غير القادرين على تحديث البيانات بأنفسهم لتحديثها من خلال الاستمارات الورقية بالمكاتب، مشيرًا إلى أنه يجوز للمواطنين تقديم تظلم لإصدار بطاقات تموينية بعد المدة المحددة، وستجري دراسة التظلم من قبل لجنة خاصة والرد عليها في فترة زمنية معينة.