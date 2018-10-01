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ثقافة

افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر فى بنى مر الأحد المقبل.. وعبد الدايم: منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ظهر الأحد المقبل، مركزًا إبداعيًا يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقرية بنى مر مسقط رأسه بأسيوط بحضور أفراد اسرته وعدد من قيادات وزارة الثقافة والاعلاميين والشخصيات العامة، فى إضافة جديدة لمنصات التنوير المصرية.

قالت عبد الدايم، إن قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يمثل شريانًا جديدًا للفكر والفن فى قلب الجنوب ويعد بداية لافتتاح سلسلة مراكز بصعيد مصر ترفع شعلة التنوير فى مواجهة تيارات التطرف وتهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وبناء الإنسان كما تسعى إلى مساندة المواهب في كافة المجالات الأدبية والفنية وتتيح الفرصة لاكتشاف الطاقات الإبداعية لذوى القدرات الخاصة.

تبلغ مساحة قصر ثقافة جمال عبد الناصر 1200 م2 من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم متحفًا لبعض مقتنيات الزعيم الراحل التى أهدتها أسرته إلى وزارة الثقافة وبانوراما تروى مشوار حياته بالإضافة إلى طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، وقاعة للأمن ، شاشات مراقبة، سيرفر، قاعات خدمات ومرافق.

ويضم الطابق الأرضي صالة استقبال ومسرحًا يتسع لـ 145 مشاهد وملحق به غرف للفنانين، غرفة للأمن، مكتبة الطفل وقاعة لأنشتطه، قاعة إدارية إلى جانب قاعة ندوات وأخرى لتكنولوجيا المعلومات، أما الطابق العلوي يحتوى على مكتبة عامة، نادي للمرأة واخر للعلوم، مرسم، قاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار.
افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر فى بنى مر الأحد المقبل.. وعبد الدايم: منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر
افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر فى بنى مر الأحد المقبل.. وعبد الدايم: منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر
افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر فى بنى مر الأحد المقبل.. وعبد الدايم: منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر
افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر فى بنى مر الأحد المقبل.. وعبد الدايم: منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر
افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر فى بنى مر الأحد المقبل.. وعبد الدايم: منصة جديدة للتنوير فى صعيد مصر

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