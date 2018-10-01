ضبط شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية .



وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى (بقطاع الأمن العام) بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائى (بأمن الجيزة) قيام أحد الأشخاص – محدد - مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور" بتزوير المحررات الرسمية وتقليد، الأختام الحكومية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية ، وترويجها بين المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية عقب إيهامهم بقدرته على تعيينهم بها نظير مبالغ مالية .



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وضبطه وبحوزته (جهاز كمبيوتر مُحمل عليه بعض أختام شعار الجمهورية- طابعة ليزر - شهادات دراسية جامعية - إفراجات جمركية عن سيارات مختلفة- تراخيص مؤقتة لمحلات - عقود زواج خالية البيانات- توكيلات رسمية - شهادات قيد عائلى - عقود إيجار أملاك - خطابات تعيين -تصاريح قيادة مؤقتة -بيانات نجاح - كارنيهات بإسم وصورة المتهم بوظائف مختلفة"جميعها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية") .



وبمواجهته إعترف بما أسفرت عنه التحريات والضبط.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.